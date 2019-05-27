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Экономика

Правительство Израиля сняло запрет на торговлю с Ираком

время публикации: 22:21 | последнее обновление: 22:21 блог версия для печати фото
Правительство Израиля сняло запрет на торговлю с Ираком

Министр финансов Моше Кахлон подписал указ, прекращающий распространение действия Ордонанса о запрете на торговлю с врагами от 1939 года на торговлю с Ираком.

До сих пор действие ордонанса распространялось на торговлю с Ираном, Ираком, Сирией и Ливаном, однако в 2018 году минфин дал временное разрешение на торговлю с Ираком.

Следует отметить, что список стран в Ордонансе о запрете на торговлю с вражескими режимами отличается от списка в Законе о предотвращении нелегального перехода границы от 1954 года, в котором враждебными являются Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Ирак, Йемен, а также Египет и Иордания.

Отметим, что торговля с Ираком велась задолго до официального снятия запрета. В Иракский Курдистан, в основном через третьи страны, поставлялись медикаменты, сельскохозяйственные технологии, вооружения и высокотехнологичная продукция. Сообщалось и о поставках в Израиль иракской нефти.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 17 мая 2018 г.
Израильско-турецкие экономические отношения: рост торговли вопреки политическому кризису
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 августа 2015 г.
Financial Times: Израиль закупает нефть у иракских курдов
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 марта 2015 г.
Торговля Израиля с "вражескими режимами": данные за 2011-2014 годы





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