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27 мая 2019 г.
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Экономика

27% израильских бизнесов работают без лицензии

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 16:01 блог версия для печати фото
27% израильских бизнесов работают без лицензии
27% израильских бизнесов работают без лицензии
27% израильских бизнесов работают без лицензии

Министерство внутренних дел опубликовало отчет о ситуации в сфере лицензирования бизнесов, основанный на данных за 2017 год, предоставленных 219 из 257 органов местной власти в Израиле.

Согласно отчету, в 2017 году в стране в общей сложности действовали не менее 132.325 бизнесов, которым для работы необходимо получение лицензии. Из них не менее 36.354 бизнесов (27%) действовали без лицензии.

Следует отметить, что речь идет о сокращении количества нелицензированных бизнесов по сравнению с предыдущими годами (31% в 2013 году, 29% в 2015 году).

Как сообщает портал Walla, 29% нелицензированных бизнесов действовали с нарушениями требований планирования и застройки, 25% не отвечали требованиям пожарного управления, а 15% - требованиям министерства здравоохранения.

Из 55.153 бизнесов в сфере питания без лицензии действовали 17.262 бизнеса.

Напомним, что летом 2018 года комиссия Кнессета по внутренним делам утвердила реформу лицензирования малых и средних бизнесов, являющуюся частью продвигаемой премьер-министром Биньямином Нетаниягу программы по сокращению бюрократии.

В рамках реформы бизнесы разделены на четыре категории по уровню опасности для населения. Подавляющая часть бизнесов сможет получить лицензию на основании собственной декларации о соответствии требованиям закона, не дожидаясь получения разрешений от различных инстанций.

В то же время существенно ужесточены санкции за подачу ложной декларации.

Реформа стандартизирует требования к бизнесам для получения лицензии.

Подавляющее большинство малых бизнесов сможет получить лицензию в течение 21 дня. Бизнесы с более высоким уровнем опасности смогут в течение 21 дня получить временную лицензию, дающую возможность работать в течение полугода до получения постоянной лицензии. Точки общественного питания, отели и продуктовые магазины смогут получить временную лицензию в течение 49 дней. Срок действия лицензии будет составлять от 3 до 10 лет в зависимости от типа бизнеса.

В городах с населением свыше 100 тысяч человек муниципалитетам будут выделены дополнительные ставки для ускорения процедуры лицензирования. Процесс лицензирования будет проводиться в одной инстанции, без необходимости отдельно обращаться в полицию, пожарную охрану, санэпидназдор и т.д.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 июля 2018 г.
Срок лицензирования бизнесов будет сокращен с 10 месяцев до 21 дня





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