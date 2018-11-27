Южная Корея приобретет у Израиля еще две радарные системы "Орен Ярок"

Во вторник, 27 ноября, корейское информационное агентство "Йонхап" сообщило, что Сеул намерен приобрести две новейших радарных системы израильского концерна "Таасия Авирит". Стоимость сделки оценивается в 292 миллиона долларов США.

Речь идет о радарах "Орен Ярок", способных обнаруживать и отслеживать высокоманевренные цели, обеспечивая их поражение. При этом она одинаково эффективна в борьбе с воздушными, наземными и морскими целями.

Ожидается, что системы будут поставлены в начале 2020 года.

Представители "Таасия Авирит" не комментируют информацию, появившуюся в южнокорейских СМИ.

Согласно публикациям в СМИ, в 2009 году Сеул уже приобрел два израильских радара EL/M-2080 Green Pine ("Орен Ярок"), которые поступили на вооружение корейском армии в 2012 году.

В 2012 году издание Defense News со ссылкой на источник в Boeing и израильском государственном оборонном концерне "Авиационная промышленность" (IAI) написало, что Boeing намерен вести переговоры с Сеулом о поставках систем "Хец-2" и/или "Хец-3". Размер возможной сделки оценивался в миллиард долларов США.

Defense News указывало, что южнокорейские военные рассматривают несколько вариантов закупки средств ПРО. В качестве возможных альтернатив "Хец-2" изучались характеристики американской Patriot PAC-3 и российских S-300 и S-400.