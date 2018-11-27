18+
27 ноября 2018 г.
последняя новость: 18:11
Когда начнется третья мировая война
Газа — на продажу!
Чад, Судан, Бахрейн, и далее ? везде
Новая льгота для жильцов в проектах ТАМА 38
Капкан для Трампа
Зигзаги Катара
Бесплатные мечети Европы
Ты мне больше не сын!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:28 Южная Корея приобретет у Израиля еще две радарные системы "Орен Ярок"
15:42 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
08:57 Сенатор-либертарианец Рэнд Пол блокировал закон США об оборонной помощи Израилю
08:02 Закон о комиссии по финансовой стабильности утвержден 111 голосами
06:12 Япония намерена приобрести у США еще 100 истребителей F-35
19:22 Впервые в Израиле: в районе Гуш-Дана будут запущены минибусы "по требованию"
16:30 Впервые за три с половиной года Банк Израиля поднял учетную ставку
16:08 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
14:42 Сеть "Кооп" получила защиту от банкротства, профсоюз объявил забастовку
12:34 Израиль, Греция, Кипр и Италия договорились о начале строительства самого глубоководного газопровода в мире
Экономика

Южная Корея приобретет у Израиля еще две радарные системы "Орен Ярок"

время публикации: 16:28 | последнее обновление: 16:52 блог версия для печати фото
Северная Корея приобретет у Израиля две радарные системы "Орен Ярок"
Южная Корея приобретет у Израиля еще две радарные системы "Орен Ярок"
Южная Корея приобретет у Израиля еще две радарные системы "Орен Ярок"

Во вторник, 27 ноября, корейское информационное агентство "Йонхап" сообщило, что Сеул намерен приобрести две новейших радарных системы израильского концерна "Таасия Авирит". Стоимость сделки оценивается в 292 миллиона долларов США.

Речь идет о радарах "Орен Ярок", способных обнаруживать и отслеживать высокоманевренные цели, обеспечивая их поражение. При этом она одинаково эффективна в борьбе с воздушными, наземными и морскими целями.

Ожидается, что системы будут поставлены в начале 2020 года.

Представители "Таасия Авирит" не комментируют информацию, появившуюся в южнокорейских СМИ.

Согласно публикациям в СМИ, в 2009 году Сеул уже приобрел два израильских радара EL/M-2080 Green Pine ("Орен Ярок"), которые поступили на вооружение корейском армии в 2012 году.

В 2012 году издание Defense News со ссылкой на источник в Boeing и израильском государственном оборонном концерне "Авиационная промышленность" (IAI) написало, что Boeing намерен вести переговоры с Сеулом о поставках систем "Хец-2" и/или "Хец-3". Размер возможной сделки оценивался в миллиард долларов США.

Defense News указывало, что южнокорейские военные рассматривают несколько вариантов закупки средств ПРО. В качестве возможных альтернатив "Хец-2" изучались характеристики американской Patriot PAC-3 и российских S-300 и S-400.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 февраля 2012 г.
Миллиардные сделки: Ангола и Азербайджан покупают израильское оружие
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 февраля 2012 г.
Израиль поставит "неизвестной стране" новейшие радарные комплексы
// NEWSru.co.il // Экономика // 31 января 2012 г.
Defense News: США и Израиль готовы продать Сеулу "Хец" на сумму $1 млрд





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 27 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018