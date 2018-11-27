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Экономика

Сенатор-либертарианец Рэнд Пол блокировал закон США об оборонной помощи Израилю

время публикации: 08:57 | последнее обновление: 09:43 блог версия для печати фото
Сенатор-республиканец Рэнд Пол
Сенатор-либертарианец Рэнд Пол блокировал закон об оборонной помощи Израилю
Президент США Дональд Трамп

Сенатор-либертарианец от штата Кентукки Рэнд Пол, представляющий Республиканскую партию, заблокировал процесс окончательного утверждения закона о военной помощи Израилю в размере 38 миллиардов долларов на ближайшие 10 лет.

Законопроект по договору, подписанному еще администрацией Барака Обамы, был утвержден Сенатом и Конгрессом. Последним шагом перед его подписанием президентом Дональдом Трампом является утверждение компромиссного закона, составленного из вариантов Сената и Конгресса.

Именно на этом этапе Пол, выступающий против оказания США военной помощи иностранным государствам, начал процедуру Hold, которая фактически останавливает законодательный процесс и которую очень сложно обойти.

Обычно Hold используется сенаторами для политической торговли – поддержка одного законопроекта в обмен на поддержку другого законопроекта. Однако, по мнению экспертов, в данном случае речь идет о принципиальной позиции, сдвинуть с которой Пола будет затруднительно.

Напомним, что в 2014-2015 годах Рэнд Пол выступал за прекращение финансирования Палестинской автономии из американского бюджета. В 2016-м он баллотировался в качестве кандидата от Республиканской партии на пост президента США, но на раннем этапе предвыборной гонки снял свою кандидатуру.

Закон США об оборонной помощи Израилю

Закон, гарантирующий предоставление Израилю американской оборонной помощи на общую сумму 38 миллиардов долларов в течение 10 лет, был утвержден Конгрессом 13 сентября, а Сенатом – в начале августа. Он вступил в силу 2 октября этого года. В настоящее время обсуждается сводный вариант этого закона, который после утверждения должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт выступала со специальным заявлением по этому поводу. Она назвала Израиль важным союзником США, который постоянно сталкивается с различными угрозами.

Текст закона повторяет содержание 10-летнего договора о предоставлении Израилю оборонной помощи, подписанного еще в 2016 году при Бараке Обаме. Целью его инициаторов было защитить договор от бюджетных конфликтов в будущем вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

В результате акт Иланы Рос-Лейтинен отделяет механизм американской помощи Израилю от ежегодного государственного бюджета. Кроме того, он уполномочивает президента создавать резерв вооружений на сумму в 1 миллиард долларов, использовать "умные" боеприпасы против ливанской террористической организации "Хизбалла" и создать совместную с Израилем программу по борьбе с БПЛА.

Согласно соглашению о военной помощи, подписанному 14 сентября 2016 года, США должны предоставить Израилю 38 миллиардов долларов на 10 лет с 2019 по 2028 годы. При этом Израиль откажется от обращений в Конгресс США за дополнительной помощью, и сократит долю помощи, конвертируемую в шекели. Этот пункт договора вызвал особо серьезные разногласия, и, по мнению наблюдателей, именно из-за него подписание соглашения несколько раз откладывалось.

По истекающему договору Израиль получал 3,1 миллиарда долларов в год, из которых 26% конвертировались в шекели. Кроме того, через Конгресс Израиль получал финансирование оборонных программ на сумму в 600 миллионов долларов в год в среднем.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 октября 2018 г.
В США вступил в силу закон об оказании оборонной помощи Израилю в течение 10 лет
// NEWSru.co.il // В мире // 8 августа 2018 г.
Американский сенатор передал письмо Трампа Путину
// NEWSru.co.il // В мире // 5 ноября 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 3 февраля 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 7 января 2015 г.
Сенатор Рэнд Пол требует лишить палестинцев американского финансирования
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 июля 2014 г.
Американский сенатор: "Не исключено, что ХАМАС получает деньги наших налогоплательщиков"
// NEWSru.co.il // В мире // 13 февраля 2014 г.
Сенатор Рэнд Пол подал в суд на Обаму, которого обвиняет в нарушении Конституции





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