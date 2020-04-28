Формула расчета компенсации малым бизнесам: преимущество эффективным и не увольнявшим работников

Министерство финансов опубликовало формулу расчета выплаты компенсаций бизнесам с оборотом до 20 миллионов шекелей, пострадавшим в результате мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Схема выплат разделена на три группы по размеру годового оборота за 2019 год: менее 300 тысяч шекелей, от 300 тысяч шекелей до 1,5 миллионов шекелей и от 1,5 миллионов шекелей до 20 миллионов шекелей.

Схема предусматривает выплату частичной компенсации постоянных расходов для бизнесов, оборот которых в марте-апреле сократился более чем на 25% по сравнению с мартом-апрелем 2019 года.

При создании формулы в министерстве придерживались ряда основополагающих принципов:

- Чем больше оборот, тем больше размер компенсации

- Чем больше ущерб, тем больше размер компенсации

- Чем эффективнее бизнес, тем больше размер компенсации

- Чем меньше работников бизнес уволил или отправил в неоплачиваемый отпуск, тем больше размер компенсации



Формула расчета компенсации для бизнесов с оборотом от 1,5 до 20 миллионов шекелей



Расчет компенсации равен суммарному обороту (i), помноженному на коэффициент ущерба (d) и на коэффициент участия в постоянных расходах (s).

Коэффициент ущерба (d) равен 0,1 при сокращении оборота за март-апрель на 25%-40%, 0,2 – при сокращении на 40%-60%, 0,35 – при сокращении на 60%-80%, 0,5 – при сокращении более чем на 80%.

Коэффициент участия в постоянных расходах (s) вычисляется по следующей формуле: 1 – (0,9*L+H)/R, где L – текущие затраты на производство за 2019 год (без учета инвестиций в оборудование), H – стоимость годовой зарплаты за 2019 год работников, отправленных в неоплачиваемый отпуск или уволенных в марте-апреле 2020, а R – годовой оборот бизнеса за 2019 год.

Коэффициент s не может превысить 0,3. Для бизнесов с оборотом от 300 тысяч до 1,5 миллионов шекелей коэффициент s равен 0,3.

Выплата компенсации не связана с выплатой второй дотации самозанятым