3 сентября вступит в силу реформа страхования поездок за границу

В воскресенье, 3 сентября 2017 года, вступит в силу реформа рынка страхования поездок за границу, которая существенно изменит предлагаемые компаниями покрытия и вынудит клиентов самостоятельно принимать важные решения.

В рамках реформы полисы будут иметь базовый уровень, одинаковый для всех компаний и различающийся только ценой, а также дополнительный уровень, в котором покрытия клиент сможет выбирать самостоятельно.

В базовый уровень войдут покрытия медицинских расходов за границей, госпитализацию, доставку в больницу с места страхового случая, доставку в Израиль, оплату нахождения за границей сверх периода страховки по медицинским показаниям, доставка тела на родину, а также страхование первых 12 недель беременности (при условии, что о ней стало известно за границей). Также в этот уровень входят страхование ущерба третьей стороне и розыск/проведение спасательных операций. При этом последние два пункта клиент может попросить отменить в обмен на снижение стоимости полиса.

Любые дополнительные покрытия входят во второй уровень и добавляются по требованию клиента. В частности, в этот список входят страхование багажа и электроники, страхование для занятий экстремальными видами спорта, страхование ухудшения существующей болезни, страхование беременных и т.д.

Еще одна важная часть реформы – клиент, находящийся за границей, и решивший продлить срок поездки, сможет продлить срок действия полиса без новой проверки его состояния здоровья. Суммы покрытия должны соответствовать ценам на медицинские услуги в стране пребывания.

Дореформенные полисы, приобретенные до 2 сентября включительно, будут действительны, даже если поездка состоится после вступления реформы в силу.

Необходимо отметить, что кредитные компании уже сообщили, что бесплатное страхование через них будет действовать только на поездки сроком до пяти дней. За шестой и каждый последующий день поездки клиенту придется платить.





