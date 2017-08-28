Gilead покупает американо-израильский стартап Kite Pharma за $11,9 млрд

Базирующаяся в Калифорнии американская фармацевтическая корпорация Gilead Sciences покупает израильской стартап-компании Kite Pharma, разработавший новую технологию лечения различных видов рака крови, сообщает The Wall Street Journal.

Стоимость сделки – 11,9 миллиарда долларов, что на 29% превышает текущую рыночную стоимость компании. Это одна из крупнейших сделок по покупке компании, еще не имеющей доходов.

Kite Pharma была создана израильским и американским ученым доктором Арье Беллдеграном для реализации научных исследований, проводившихся в институте Вайцмана в Реховоте и в американском центре онкологических исследований.

Разработанная в Израиле и США профессорами Зелигом Ашхаром и Стивеном Розенбергом технология eACT позволяет осуществлять целевое лечение рака крови путем генной модификации Т-лимфоцитов самого пациента.

Уже в этом году разработанный Kite Pharma препарат Axi-cel для лечения одного из самых распространенных видов неходжкинской лимфомы (DLBCL) должен получить разрешение на продажу от FDA (федеральное агентство по контролю над лекарственными препаратами США). Только в США рынок лекарства оценивается в 70 тысяч новых пациентов в год.

За время своего существования компания, созданная в 2009 году, мобилизовала у инвесторов 100 миллионов долларов. Еще 650 миллионов долларов были мобилизованы путем эмиссий акций на бирже.

Основными держателями акций компании являются американские венчурные фонды. Основатель компании Арье Беллдегран владеет 5,7% акций компании, израильская страховая компания "Менора Мивтахим" – 2,1% акций. Также среди держателей акций – компания "Мигдаль".

Следует отметить, что, хотя израильские СМИ называют Kite Pharma израильской компанией, ее штаб-квартира и лаборатории со штатом около 650 сотрудников находятся в Лос-Анджелесе. Поэтому с точки зрения налоговых поступлений в израильскую госказну данная сделка существенно уступает состоявейся в этом году сделке по продаже компании Mobileye корпорации Intel.