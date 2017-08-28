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Экономика

Соглашение о свободной торговле с Южной Кореей будет подписано до конца года

время публикации: 09:35 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Соглашение о свободной торговле с Южной Кореей будет подписано до конца года

Власти Израиля и Южной Кореи достигли существенного прогресса в длящихся уже несколько лет переговорах по соглашению о свободной торговле.

Как сообщает The Marker, соглашение, которое позволит отменить 99% пошлин на торговлю между двумя странами, должно быть подписано уже до конца текущего года.

В частности, соглашение должно привести к снижению цен на автомобили и электронику. По оценке экспертов, оно позволит в течение 20 лет удвоить объем товарооборота между странами.

Напомним, что до конца года должен быть подписан и договор о свободной торговле с Украиной.

По состоянию на текущий момент Израиль имеет соглашения о свободной торговле с 44 странами мира - 28 государствами Евросоюза, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией и Панамой.

Также ведутся переговоры о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Индией, Чили, Вьетнамом. В декабре 2015 года началась проверка целесообразности договора о свободной торговле между Израилем и Австралией.

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