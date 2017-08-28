Минюст инициировал уголовное дело против банка "Леуми"

Министерство юстиции подтвердило информацию, согласно которой юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение о начале уголовного расследования против банка "Леуми" и его руководства.

В рамках расследования, начатого по рекомендации государственной прокуратуры, будет проверяться причастность бывших руководящих сотрудников банка, включая гендиректора Галию Маор, председателя совета директоров Эйтана Рафа и директора международного отдела Цви Исковича, к сокрытию налогов американскими клиентами банка.

Напомним, что в декабре 2014 года банк "Леуми" подписал соглашение с налоговым управлением США, в рамках которого признал себя виновным в оказании 1.500 гражданам США помощи в уклонении от уплаты налогов.

Сделка предусматривала закрытие двух из трех ведущихся против банка расследований в обмен на уплату штрафа в размере 400 миллионов долларов (270 миллионов налоговому управлению и 130 миллионов управлению финансовых услуг Нью-Йорка).