28 августа 2017 г.
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Экономика

Минфин закончит год с излишком, оцениваемым в несколько миллиардов шекелей

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 07:47 блог версия для печати фото
Моше Кахлон
400 млн шекелей принесет сделка по Mobileye
Израиль закончит с бюджетным дефицитом в 2,4%-2,5%

Согласно данным министерства финансов, благодаря успешной работе налогового управления, изменениям в законодательстве и двум крупным сделкам, 2017 год Израиль закончит с бюджетным дефицитом 2,4-2,5%, а не 2,9%, как заложено в законе о госбюджете.

Это означает, что, если до конца года не произойдет событий, требующих крупных экстренных денежных вливаний (война, стихийные бедствия и т.д.), в распоряжении министерства финансов окажутся около 6-8 миллиардов шекелей "свободных" средств.

2,7 миллиарда шекелей уже принесла в госказну в текущем году и еще около 400 миллионов шекелей принесет в следующем году сделка по приобретению корпорацией Intel компании Mobileye.

Еще 700 миллионов шекелей налогов принесла в госказну эмиссия части прав на газовое месторождение "Тамар", проведенная в июле этого года компанией "Делек Кидухим" Ицхака Тшувы.

Однако и без одноразовых сделок налоговые поступления в первые 7 месяцев текущего года существенно превышают запланированные. Только благодаря изменению в законодательстве, закрывшему налоговую лазейку для "компаний-кошельков", налоговое управление собрало 2 миллиарда шекелей (поступления налога на дивиденды составили 5 млрд шекелей вместо запланированных 3 млрд).

Многие высокооплачиваемые наемные работники и представители свободных профессий создают "фирмы-кошельки", единственная цель которых – аккумулирование зарплаты для их последующего налогообложения как доходов фирмы по ставке налога на прибыль (25%), а не по ставке подоходного налога (до 50%). Проведенный в 2016 году закон позволил налоговому управлению требовать от таких компаний налог на дивиденд (30%) с половины накопленной прибыли за пять последних лет. "Фирмы-кошельки", 70% и более дохода которых поступает от одного клиента, теперь облагаются подоходным налогом, как физическое лицо, а не налогом на прибыль.

Еще 1,7 миллиарда шекелей сверх запланированного в госказну принесли различные мероприятия по борьбе с нелегальным капиталом, а также акции, вынуждающие крупные компании выплачивать дивиденды и, соответственно, налоги с них, вместо того, чтобы аккумулировать их на своих счетах с целью избежать налогообложения.

Таким образом, на текущий момент излишки налоговых поступлений сверх запланированного составляют 7,1 миллиарда шекелей. При этом следует учесть, что из-за решения БАГАЦ государство недосчиталось 800 миллионов шекелей запланированного налога на 3-ю квартиру, а также существенное снижение поступлений налога на недвижимость из-за ситуации на рынке жилья.

Что именно правительство будет делать с образовавшимся излишком, станет ясно ближе к концу года, однако очевидно, что одним из наиболее вероятных вариантов является обещанное министром финансов Моше Кахлоном повышение пособий для инвалидов.

При этом следует учитывать, что около половины излишка налогов образовалось в результате одноразовых сделок, и что ряд крупных компаний, в первую очередь – корпорация "Тева", столкнулись с существенными финансовыми проблемами и налоговые поступления от них в ближайшие годы могут сократиться.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 9 августа 2017 г.
Завершено оформление сделки Intel-Mobileye
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 января 2017 г.
Законы, указы и реформы, вступающие в силу с 1 января 2017 года
// NEWSru.co.il // Экономика // 8 декабря 2016 г.
Налоговое управление закрывает лазейку для "фирм-кошельков"







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Понедельник, 28 августа 2017 г.
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