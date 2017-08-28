Россия заявила о наличии 10 заявок на приобретение ЗРК С-400

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России имеет около десяти заявок на поставку систем ПВО С-400 "Триумф", заявил директор ведомства Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА Новости.

В официальном сообщении не названы страны, которые могут в скором времени приобрести С-400.

Напомним, что еще в 2015 году сообщалось о заключении контракта на поставку С-400 Китаю, в апреле 2017-го уточнялось, что КНР может получить три полка (шесть дивизионов) этих комплексов. 18 декабря 2015 года Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение в России пяти полковых комплектов ЗРК С-400. В этом году также велись переговоры о поставках С-400 Турции, судя по официальным источникам, переговоры еще не завершились. В качестве вероятных покупателей назывались также Иран и Сирия, но, по официальным данным, никакого соглашения пока не достигнуто. Напомним, что в Сирии комплекс С-400 обеспечивает воздушную оборону авиабазы Хмеймим, где размещены российские военные самолеты, не было ни одного сообщения об участии этого ЗРК в боевых действиях.