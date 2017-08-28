СМИ: новым гендиректором Uber станет американский иранец Хосровшахи

По сведениям редакции газеты New York Times, новым генеральным директором онлайн-сервиса такси Uber Дара Хосровшахи, в настоящее время возглавляющий онлайн-сервис Expedia по бронированию туристических услуг. На посту гендиректора Uber он сменит Трэвиса Каланика.

Официально эта информация пока не подтверждена. Судя по публикации NYT, на финальном этапе рассматривались три кандидатуры, и Хосровшахи сочли наиболее подходящим на пост гендиректора Uber.

В качестве других финалистов названы: бывший глава компании General Electrics Джеффри Иммелт и одна из руководителей Hewlett Packard Enterprise Маргарет Уитман. Их кандидатуры, по разным причинам, не получили достаточной поддержки совета директоров, отмечается в публикации.

Трэвис Каланик занимал пост гендиректора Uber с 2010 года. В июне 2017-го он ушел с этого поста вскоре после трагической гибели матери, но остался в совете директоров. В настоящее время компания Uber, основанная Гарретом Кэмпом в 2009 году, оценивается в 70 миллиардов долларов (личное состояние основателя составляет около 7 миллиардов долларов).

Дара Хосровшахи родился в 1969 году в Тегеране (женат на Сидни Шапиро, по некоторым данным сам из семьи иранских евреев, но всюду о нем пишут как об "американском иранце"). В качестве гендиректора Expedia получал зарплату около 100 миллионов долларов в год.

Трэвис Каланик родился в 1976-м в Лос-Анджелесе, в еврейско-словацкой семье. Данные о его зарплате в Uber не публиковались.