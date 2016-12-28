Завершилось строительство нового участка шоссе Аялон

В четверг, 29 декабря, откроются для движения новые участки шоссе номер 20 (шоссе Аялон) и шоссе 531.

Шоссе номер 531 продлено на запад от развязки Раанана-Герцлия до развязки Шмарьягу Мизрах. Шоссе Аялон в его северной части продлено от развязки Шиват а-Кохавим до Шмарьягу Мизрах.

Параллельно продолжаются работы по возведению развязки Раанана Даром на месте пересечения шоссе 531 с шоссе номер 4, на котором планируется также построить железнодорожную станцию. Развязка должна быть открыта в октябре 2017 года.