28 декабря 2016 г.
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Экономика

Суд отменил договор о фиктивных рабочих между Ашдодским портом и рабочим комитетом

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:00 блог версия для печати фото
Суд отменил договор о фиктивных рабочих между Ашдодским портом и рабочим комитетом

Беэр-Шевский окружной суд по трудовым спорам отменил соглашение между руководством и рабочим комитетом Ашдодского порта о фиктивных назначениях портовых рабочих на разгрузку судов.

Как сообщает портал NRG, в ходе переговоров о количестве работников, необходимых для разгрузки судов с цементом, стороны договорились об определенном количестве фиктивных назначений сверх рабочих, которые действительно занимаются разгрузкой.

Судья Цви Френкель постановил, что "покупка спокойствия на производстве путем назначения фиктивных рабочих, которые будут получать зарплату, не работая, является незаконной и должна быть отменена".

Френкель также осудил рабочий комитет порта, подчеркнув, что тот не должен соглашаться на бездеятельность работников, а должен поощрять их отрабатывать свою зарплату.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 августа 2016 г.
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Среда, 28 декабря 2016 г.
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