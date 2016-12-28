28 декабря 2016 г.
последняя новость: 08:28
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:03 Скандал в Саудовской Аравии: на прилавки магазинов попали пижамы с флагами Израиля
15:43 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро резко возросли
14:40 Израиль объявил о прекращении оказания помощи Анголе
13:48 Началось строительство железнодорожной станции в Мазкерет-Батье
13:24 Банк Израиля вмешался в ход валютных торгов
12:34 Вопреки прогнозам: объемы израильского экспорта выросли за год на 3%
11:29 Минпромторг Индии опубликовал запрос о предложениях по договору о свободной торговле с Израилем
09:20 Кнессет одобрил повышение штрафа за неубранные собачьи экскременты в Тель-Авиве и Бат-Яме
08:32 Данные по экспорту и импорту вооружений за 2008-2015 годы: Израиль в числе лидеров
16:41 С 1 января повысятся зарплаты работников охранных фирм
Экономика

Скандал в Саудовской Аравии: на прилавки магазинов попали пижамы с флагами Израиля

время публикации: 07:03 | последнее обновление: 07:03 блог версия для печати фото
Скандал в Саудовской Аравии: на прилавки магазинов попали пижамы с флагами Израиля

Инспекторы министерства торговли и инвестиций Саудовской Аравии обнаружили среди ассортимента магазина одежды в Эр-Рияде детские пижамы с израильскими флагами.

На пижамах флаг еврейского государства в виде смайлика соседствовал с флагами Норвегии, Франции, Италии, Великобритании, США, Вьетнама, Сенегала, Мьянмы.

Партия пижам была конфискована, а против владельца магазина предприняты дисциплинарные санкции, сообщает сайт Fajr.

Кроме того, министерство начало расследование обстоятельств ввоза в страну продукции с изображением израильского флага.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 декабря 2016 г.
Саудовская Аравия поддержала антиизраильскую резолюцию СБ ООН
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 ноября 2016 г.
Генерал ЦАХАЛа прокомментировал ситуацию на Голанах арабскому новостному сайту







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 28 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016