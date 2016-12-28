Скандал в Саудовской Аравии: на прилавки магазинов попали пижамы с флагами Израиля

Инспекторы министерства торговли и инвестиций Саудовской Аравии обнаружили среди ассортимента магазина одежды в Эр-Рияде детские пижамы с израильскими флагами.

На пижамах флаг еврейского государства в виде смайлика соседствовал с флагами Норвегии, Франции, Италии, Великобритании, США, Вьетнама, Сенегала, Мьянмы.

Партия пижам была конфискована, а против владельца магазина предприняты дисциплинарные санкции, сообщает сайт Fajr.

Кроме того, министерство начало расследование обстоятельств ввоза в страну продукции с изображением израильского флага.









