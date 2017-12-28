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Экономика

"Маарив": сокращение рабочих часов вступит в силу в январе 2018 года

время публикации: 07:58 | последнее обновление: 09:04 блог версия для печати фото
"Маарив": сокращение рабочих часов вступит в силу в январе 2018 года
Ави Нисанкорен
Эли Коэн

По данным газеты "Маарив", министерство финансов и объединение промышленников согласились выполнить требование Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") по сокращению количества рабочих часов.

В рамках продвигаемой министерством финансов пакетной сделки по бюджету 2019 года государство и промышленники дали согласие на сокращение рабочей недели с 43 до 42 часов в неделю.

Таким образом, рабочая неделя в частном секторе сократится на час, а в общественном секторе – на полчаса.

По требованию "Гистадрута", сокращение рабочих часов вступит в силу уже в январе 2018 года после подписания соответствующего указа министром труда и социального обеспечения Хаимом Кацем.

Отметим, что сокращение рабочей недели означает повышение минимальной почасовой зарплаты с 28,49 шекеля до 29,12 шекеля.

Соглашение минфина с "Гистадрутом" фактически хоронит инициативу депутата Эли Коэна ("Кулану") по введению дополнительных выходных дней.



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