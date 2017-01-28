Новые авиамаршруты из Израиля: Рейкьявик, Зальцбург, Северный Кипр

Решение исландской бюджетной авиакомпании WOW AIR обратиться в израильское министерство транспорта за разрешением на открытие прямого авиасообщения между Тель-Авивом и Рейкьявиком стало одной из главных январских новостей в сфере авиации.

Согласно планам компании, маршрут будет обслуживаться шесть дней в неделю. Пассажирам будут предлагаться удобные и дешевые стыковочные рейсы в Канаду и США, в частности – в Торонто, Монреаль, Нью-Йорк, Майами, Питсбург, Вашингтон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Точная дата начала работы маршрута и приблизительные цены будут опубликованы после получения соответствующего разрешения минтранса.

Компания "Кишрей Теуфа" начнет с марта текущего года предлагать полеты и туры в Зальцбург, а авиакомпания "Исраэйр" начала предлагать полеты в Турецкую республику Северный Кипр.

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что с марта этого года увеличит количество рейсов между Тель-Авивом и Баку с трех до четырех в неделю.