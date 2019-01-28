Инвестиции в израильский сектор кибербезопасности превысили в 2018 году $1 млрд

В 2018 году в Израиле действовали 450 фирм в сфере кибербезопасности, 60 из которых были основаны менее года назад. На долю Израиля в данной сфере пришлось 20% всех мировых венчурных инвестиций в кибербезопасность.

Совокупные инвестиции в израильский сектор кибербезопасности составили в 2018 году 1,19 миллиарда долларов (117 сделок), показав 47% роста по сравнению с 2017 годом и почти пятикратный рост по сравнению с 2014 годом. 65% сделок пришлось на иностранных инвесторов, в первую очередь – американских.

Эти данные были представлены организацией Start-Up Nation Central накануне открывающейся сегодня в Тель-Авиве конференции CyberTech, в которой примут участие 15 тысяч гостей из 80 стран мира.

За минувший год иностранные компании купили 12 израильских стартапов в сфере кибербезопасности. 6 из них были проданы за общую сумму 418 миллионов долларов, стоимость остальных сделок не раскрывалась.

В сфере кибербезопасности в Израиле, в том числе – в центрах 47 международных корпораций, трудоустроены 12,5 тысяч работников.