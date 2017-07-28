Минфин лишит доноров Amnesty International налоговых льгот

Министр финансов Моше Кахлон намерен воспользоваться законом о бойкоте, чтобы лишить лиц и структуры, жертвующие средства организации Amnesty International, налоговых льгот, сообщает газета "Исраэль а-Йом".

Решение связано с инициированной Amnesty International антиизраильской кампанией "50 лет оккупации", в рамках которой организация призывает к бойкоту продукции поселений Иудеи и Самарии и к эмбарго на поставки Израилю вооружений.

Кахлон заявил, что намерен воспользоваться всеми имеющимися в его распоряжении средствами, чтобы противодействовать организациям, наносящим ущерб государству Израиль и пытающимся навредить солдатам ЦАХАЛа.

Закон о предотвращении урона государству Израиль посредством бойкота был принят Кнессетом в 2011 году. Среди прочего, закон предоставляет министру финансов полномочия лишить призывающую к бойкоту Израиля организацию статуса некоммерческой во всем, что касается пожертвований, лишить ее доступа к государственным тендерам, отказать в праве на льготы в рамках закона о капитальных инвестициях, отказаться предоставлять организации государственные денежные гарантии.

Отметим, что закон о бойкоте – не единственная мера борьбы с призывами к бойкоту Израиля. В марте этого года Кнессет принял поправки к закону о въезде в Израиль, согласно которым, въезд в Израиль будет закрыт для иностранных граждан, призывающих к бойкоту Израиля, а также для активистов BDS-организаций.

Так, 26 июля этого года пятерых членов делегации американской организации "Еврейский голос за мир" в аэропорту Далласе не пустили на самолет авиакомпании Lufthansa, совершавший рейс в Израиль.

Представители авиакомпании Lufthansa заявили пяти пассажирам, что они находятся в списке людей, которых израильские власти требуют снимать с рейсов в Израиль.





