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Экономика

Впервые в Израиле автомобиль был продан за биткоины

время публикации: 17:46 | последнее обновление: 17:46 блог версия для печати

Несколько месяцев назад автосалон "Грин-Кар" в Ришон ле-Ционе в своих рекламных объявлениях начал указывать, что среди прочего принимает оплату виртуальной валютой. На этой неделе автосалон впервые продал автомобиль, получив за него биткоины.

О необычной сделке, в ходе которой была использована виртуальная валюта, рассказал сайт Reuters.

В публикации указывается, что за автомобиль Skoda клиент заплатил 6,59 биткоина, это около 60 тысяч шекелей.

Владелец автосалона доволен сделкой. Он уверен, что за виртуальной валютой - будущее, поскольку ее стоимость только растет.

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