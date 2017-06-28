Финансовая комиссия Кнессета утвердила снижение пошлины на выдачу "даркона"

В среду, 28 июня, финансовая комиссия Кнессета утвердила предложение по снижению пошлины на выдачу заграничного паспорта ("даркона"). Согласно предложению, одобренному министром внутренних дел Арье Дери, при заказе международного паспорта в отделении МВД, посетитель должен будет заплатить 265 шекелей.

При заказе в интернете в зимние месяцы та же услуга будет стоить 155 шекелей, а в летние – 245 шекелей.

Пассажиры, которым необходимо срочно получить паспорт в аэропорту Бен Гурион, заплатят 800 шекелей.