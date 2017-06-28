"Вам положены тысячи шекелей". Интервью с Игорем Лебмергом, компания "Права и Финансы"

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Руководитель отдела консультантов по налогам в компании "Права и Финансы" (זכויות ופיננסים) Игорь Лемберг в интервью NEWSru.co.il заявил, что, согласно статистическим данным, более чем миллиону израильтян положен возврат подоходного налога. По его оценке, в общей сложности речь идет о примерно 9 миллиардах шекелей, а сумма возврата налогов на отдельно взятого гражданина, которому такой возврат полагается, составляет от 8.000 до 15.000 шекелей.

С какой целью в вашей компании был создан отдел для обслуживания русскоязычных граждан?

Дело в том, что русскоязычные израильтяне, репатриировавшиеся в течение последних нескольких десятилетий, в отличие от коренных израильтян – как евреев, так и арабов – мало заботятся о возврате налогов. В этом они схожи с представителями эфиопской общины.

Почему?

Трудно сказать, я привык иметь дело с фактами и результатами. Могу предположить, что коренные израильтяне с детства привыкли к формуле "мне это положено". А многие репатрианты считают, что, когда у них государство забирает деньги, это в порядке вещей, но им сложно поверить в то, что на законных основаниях гражданам в определенных случаях положен и возврат денег.

И как можно им помочь?

Задача нашего отдела – информировать русскоязычных граждан о том, на какой возврат налогов они могут рассчитывать. В семьях русскоговорящих репатриантов зачастую работают и муж и жена, оба платят налоги, оба часто меняют работу – при таком раскладе часто положен возврат налогов.

Ваши услуги платные?

Конечно. Мы берем процент от того, что вернем. Возврат подоходного налога – сложный процесс, эффективно все сделать можно только с помощью специалиста по налогам. Процесс занимает от трех до четырех месяцев, а это расходы на офис, зарплаты, реклама и т.д.

Вы берете предоплату?

Да, берем. По-другому просто нельзя. В течение нескольких месяцев специалисты должны проверять, есть ли у обратившегося право на возврат налогов и какая сумма возврата ему полагается. Этот труд должен быть оплачен. Тем самым мы страхуемся от клиентов, которые обращаются в надежде что-то получить, нечестно отвечают на вопросы анкеты, а потом исчезают.

Мы заинтересованы в серьезных клиентах, которые сотрудничают с нами, предоставляют нам достоверную информацию. Таким людям мы помогаем.

Можно ли заранее узнать, положен ли мне возврат налогов или нет?

Нет. Со 100-процентной гарантией ответить на этот вопрос мы можем примерно через месяц после начала работы с данными клиента, когда уже созданы точные годовые отчеты за весь период, за который мы просим возврат.

То есть клиент вынужден платить, не будучи уверенным в том, что вы ему поможете?

Не совсем так. Мы составили симулятор проверки тех факторов, по которым вам положен возврат подоходного налога. Мы работаем только с теми людьми, которые полностью проходят этот симулятор и имеют высокие шансы на получения возврата.

По нашей оценке, у человека, прошедшего через такой симулятор, шансы на возврат налогов составляют 94%.

После ответов на вопросы симулятора клиент проходит также интервью с нашим русскоязычным экспертом, чтобы определить приблизительный размер суммы, на которую он может рассчитывать.

Мы беремся за работу только в случае, если речь идет о значительных суммах возврата. Ведь это и в наших интересах.

Пройти симулятор компании "Права и Финансы", чтобы проверить свои шансы на возврат налогов