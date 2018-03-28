Власти Хорватии утвердили закупку подержанных израильских самолетов F-16 "Барак"

Вечером во вторник, 27 марта, на заседании национального Совета обороны Хорватии было официально объявлено, что эта европейская страна приобретет у Израиля эскадрилью истребителей F-16 "Барак".

Хорватские СМИ называют сумму сделки: 420 миллионов евро. Согласно контракту, за эту сумму хорваты получат 12 подержанных, но модернизированных F-16 с вооружением, а также два авиасимулятора. Помимо этого, Израиль берет на себя обучение пилотов и авиатехников.

Хорватские ВВС получат самолеты F-16A и F-16B, модернизированные с помощью уникальной системы авионики ACE (Avionics Capabilities Enhancement), разработанной "Израильской авиационной промышленностью" в 2001 году.

Договор о продаже был достигнут еще в январе 2018 года, во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и главы правительства Хорватии Андрея Пленковича на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Согласно договору, первый израильский F-16 будет поставлен в Хорватию летом 2020 года. Предполагается, что эксплуатация этих самолетов хорватскими ВВС продлится еще 30 лет.

"Отслужившие" в ЦАХАЛе самолеты F-16 придут на смену устаревшим советским МиГ-21. Такая сделка стала возможной и выгодной для Израиля в связи с принятием на вооружение израильскими ВВС самолетов пятого поколения F-35.

Власти Хорватии объявили конкурс на замену боевой авиатехники в 2017 году. Израиль еще в 2015-м предлагал хорватам приобрести списываемые F-16. Главными конкурентами израильтян считались шведы: компания Saab предлагала хорватам истребители Gripen JAS-39, но такой вариант был более чем в два раза дороже (около 900 миллионов евро), к тому же самолеты были бы поставлены без вооружений и государственных гарантий. Кроме того, в конкурсе участвовали Греция и США.

Помимо Хорватии, заинтересованность в сделке по закупке подержанных израильских F-16 выражала Колумбия.

Израильские СМИ ранее сообщали, что вместе с самолетами Хорватии может быть поставлена и партия разработанного Израилем оружия, включая ракеты "воздух-воздух" Python 5.





