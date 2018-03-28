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Экономика

Власти Хорватии утвердили закупку подержанных израильских самолетов F-16 "Барак"

время публикации: 05:57 | последнее обновление: 06:39 блог версия для печати фото
F-16 "Барак"
Андрей Пленкович и Биньямин Нетаниягу
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Вечером во вторник, 27 марта, на заседании национального Совета обороны Хорватии было официально объявлено, что эта европейская страна приобретет у Израиля эскадрилью истребителей F-16 "Барак".

Хорватские СМИ называют сумму сделки: 420 миллионов евро. Согласно контракту, за эту сумму хорваты получат 12 подержанных, но модернизированных F-16 с вооружением, а также два авиасимулятора. Помимо этого, Израиль берет на себя обучение пилотов и авиатехников.

Хорватские ВВС получат самолеты F-16A и F-16B, модернизированные с помощью уникальной системы авионики ACE (Avionics Capabilities Enhancement), разработанной "Израильской авиационной промышленностью" в 2001 году.

Договор о продаже был достигнут еще в январе 2018 года, во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и главы правительства Хорватии Андрея Пленковича на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Согласно договору, первый израильский F-16 будет поставлен в Хорватию летом 2020 года. Предполагается, что эксплуатация этих самолетов хорватскими ВВС продлится еще 30 лет.

"Отслужившие" в ЦАХАЛе самолеты F-16 придут на смену устаревшим советским МиГ-21. Такая сделка стала возможной и выгодной для Израиля в связи с принятием на вооружение израильскими ВВС самолетов пятого поколения F-35.

Власти Хорватии объявили конкурс на замену боевой авиатехники в 2017 году. Израиль еще в 2015-м предлагал хорватам приобрести списываемые F-16. Главными конкурентами израильтян считались шведы: компания Saab предлагала хорватам истребители Gripen JAS-39, но такой вариант был более чем в два раза дороже (около 900 миллионов евро), к тому же самолеты были бы поставлены без вооружений и государственных гарантий. Кроме того, в конкурсе участвовали Греция и США.

Помимо Хорватии, заинтересованность в сделке по закупке подержанных израильских F-16 выражала Колумбия.

Израильские СМИ ранее сообщали, что вместе с самолетами Хорватии может быть поставлена и партия разработанного Израилем оружия, включая ракеты "воздух-воздух" Python 5.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 января 2018 г.
Нетаниягу договорился о продвижении поставки Хорватии списанных ЦАХАЛом F-16
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 июня 2015 г.
После Хорватии за списанными израильскими F-16 обратилась Колумбия
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 июня 2015 г.
Израиль предложил Хорватии заменить старые МиГ-21 на списываемые ЦАХАЛом F-16







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