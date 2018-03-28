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Экономика

"Эль-Аль" подал иск в БАГАЦ, требуя запретить полеты Air India над Саудовской Аравией

время публикации: 11:15 | последнее обновление: 14:57 блог версия для печати фото
"Эль-Аль" подал иск в БАГАЦ, требуя запретить полеты Air India над Саудовской Аравией
"Эль-Аль" подал иск в БАГАЦ, требуя запретить полеты Air India над Саудовской Аравий
"Эль-Аль" подал иск в БАГАЦ, требуя запретить полеты Air India над Саудовской Аравий

В среду, 28 марта, компания "Эль-Аль" подала иск в Высший суд справедливости (БАГАЦ) против правительства Израиля, премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра транспорта Исраэля Каца, главы Управления гражданской авиации Йоэля Фледшо и авиакомпании Air India.

Поводом для иска стал рейс индийской авиакомпании в Израиль, проходивший над территорией Саудовской Аравии. Представители "Эль-Аль" требуют издать временный запрет на полеты Air India над Саудовской Аравией до тех пор, пока израильские авиакомпании не получат права на подобные рейсы. По утверждению представителей "Эль-Аль", речь идет о дискриминации и нарушении правил равноправной конкуренции.

В своем иске "Эль-Аль" ссылается на решение правительства Израиля от 1994 года, в соответствии с которым должно быть обеспечено равенство возможностей для израильских и зарубежных компаний и обеспечены условия честной конкуренции.

Глава Совета директоров "Эль-Аль" Эли Дефес пояснил, что с точки зрения компании, речь идет о нарушении обещания, данного правительством, о дискриминации и создании условий неравноправной конкуренции. "Подобного прецедента нет ни в одной стране мира", – заявил Дефес. Он добавил, что компания "Эль-Аль" просила правительство обратиться к международному агентству гражданской авиации и к правительству Саудовской Аравии с требованием разрешить и израильским авиакомпаниям совершать полеты над территорией арабского государства. В "Эль-Але" настаивают на том, чтобы до получения такого разрешения полеты Air India в Израиль через Саудовскую Аравию должны быть запрещены.

Пресс-служба министерства транспорта опубликовала реакцию следуюшего содержания: "Предоставление возможности осуществления полетов в Израиль через воздушное пространство Саудовской Аравии - исторически важное достижение в сфере внешней политики. Вместе с тем, Минтранс Израиля выступает за cправедливую конкуренцию, в том числе и для компании "Эль Аль", как это предусмотрено в рамках политики "Открытого неба". Правительство Израиля должно проследить за тем, чтобы компании "Эль Аль" не был нанесен ущерб в новой ситуации в сфере авиасообщения".

Вечером 22 марта в международном аэропорту имени Бен Гуриона приземлился первый пассажирский самолет, совершивший рейс в Израиль над территорией арабской страны, не признающей еврейское государство. Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI139, вылетел из аэропорта имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Продолжительность полета составляла семь часов. Над территорией Саудовской Аравии самолет находился 2,5 часа. На борту самолета среди 260 пассажиров находился гендиректор министерства иностранных дел Израиля Юваль Ротем.

Воздушная блокада Израиля была объявлена арабскими странами в мае 1948 года, сразу после провозглашения независимости еврейского государства. Попытка заставить иностранные авиакомпании отказаться от полетов в Израиль провалилась, однако запрет на пролет самолетов в Израиль через воздушное пространство арабских стран действует до сих пор.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2018 г.
Самолет Air India, пролетев над Саудовской Аравией, приземлился в Израиле
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2018 г.
Прорыв воздушной блокады: самолет Air India вылетел в Израиль через Саудовскую Аравию
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