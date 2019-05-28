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Экономика

Банк Израиля: при повышении учетной ставки каждый седьмой заемщик не сможет выплачивать долги

время публикации: 07:57 | последнее обновление: 08:13 блог версия для печати фото
Банк Израиля

Отдел инспекции банков в Банке Израиля опубликовал отчет о состоянии коммерческих банков за 2018 год, указывающий, что каждый седьмой заемщик не сможет выплачивать долги в случае резкого повышения учетной ставки. Среди ипотечных заемщиков не сможет платить долги каждый 18-й.

Согласно отчету, в случае стремительного повышения учетной ставки под ударом окажутся 115.400 израильских семей, которые будут затрудняться выплачивать кредиты, а от 43 тысяч до 55 тысяч семей столкнутся с затруднениями в выплате ипотеки и, с высокой долей вероятности, не смогут ее погасить.

При наихудшем сценарии с проблемами в выплате долгов банкам столкнутся 56% семей с низким доходом и около 25% семей, относящихся к 40% населения с самым высоким доходом.

Отметим, что на текущий момент учетная ставка составляет 0,25% и ее резкого повышения не предвидится. Прогнозы экспертов говорят об одном повышении учетной ставки в 2019 году, скорее всего – в третьем квартале, и о двух повышениях в 2020 году.

Также в отчете отмечается, что в 2018 году продолжилась тенденция закрытия банковских филиалов, негативно влияющая на пожилое население, затрудняющееся перейти на цифровые технологии. С 2011 года количество банковских филиалов в стране сократилось на 8%. В 2018 году закрылись 15 филиалов.

Количество банковских работников сократилось на 1.000 и составило 40.245. С 2011 года было сокращено 8.100 ставок банковских работников.

Отмечается, что сокращение работников и закрытие филиалов не привели к повышению эффективности работы банков.

Доля банков "Апоалим" и "Леуми" на рынке банковских услуг сократилась с 60,7% в 2012 году до 55% в 2018 году.

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