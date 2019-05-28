Минфин: проведение выборов обойдется госказне в 475 млн шекелей, которых нет

Представительница бюджетного отдела министерства финансов Биан Ветед заявила на заседании специальной комиссии по роспуску Кнессета, что повторные выборы обойдутся государственной казне в 475 млн шекелей прямых расходов.

Ветед не разъяснила, из чего складывается данная сумма, однако известно, что бюджет Центризбиркома составил на прошлых выборах 227 млн шекелей, к которым добавится дополнительное финансирование партий.

Кроме того, кредиты партиям для проведения выборов вырастут с 62,5 млн шекелей до 201 млн шекелей, поскольку партии не успели начать возвращать полученные от государства авансом деньги.

Представительница минфина подчеркнула, что в государственном бюджете на 2019 год свободных средств для проведения выборов нет, и что для изыскания средств правительство будет обязано сокращать расходы министерств.

Следует отметить, что государственные расходы на выборы существенно отличаются от стоимости выборов для экономики страны. Лишний выходной день стоит экономике 2,5 млрд шекелей, однако эту сумму фактически покрывают работодатели, не получающие за нее компенсации от государства. Таким образом стоимость выборов для экономики составляет приблизительно 3 млрд шекелей.

Некоторые СМИ добавляют к этой сумме 25 млн шекелей зарплат депутатов, получающих зарплаты, но фактически не функционирующих в течение четырех месяцев. Некоторые вычитают стоимость коалиционных соглашений, которые не будут финансироваться лишние четыре месяца и "сэкономят" около 700 млн шекелей.

Сумма в 5 миллиардов шекелей, которой в последние дни оперируют многие политики и СМИ, не имеет под собой оснований, в том числе потому, что новой предвыборной кампании не будет предшествовать проведение праймериз.

В любом случае, заявления о том, что 5 (или 3) миллиарда шекелей лучше потратить на медицину, социальное обеспечение или другие нужды, а не на лишние выборы, лишены смысла, поскольку подавляющая часть этой суммы не берется из государственной казны. Реально на другие нужды можно было бы потратить озвученные минфином 475 млн шекелей.





