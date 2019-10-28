Израильские компании прекращают продавать полисы по санитарному уходу

Страховая компания "Менора Мивтахим" объявила в понедельник, 28 октября, об уходе с рынка полисов по страхованию санитарного ухода для частных лиц.

Согласно сообщению, решение об уходе с рынка было принято "в связи с негативным влиянием низкой учетной ставки на прибыльность индивидуальных полисов по санитарному уходу". При этом руководство компании сообщило, что "ведется работа по подготовке нового страхового продукта".

Как сообщает "Глобс", несколько часов спустя стало известно, что аналогичный шаг намерен предпринять крупнейший игрок на рынке полисов по страхованию санитарного ухода для частных лиц, страховая компания "Харэль", на долю которой приходятся около трети всех проданных в Израиле полисов данного типа.

Обвал рынка частных полисов по санитарному уходу начался с объявления французской страховой компании SCOR, в качестве перестраховщика контролировавшей 50% рынка страхования по санитарному уходу в Израиле, о прекращении работы в Израиле с января 2020 года.

Следует отметить, что речь идет об индивидуальных страховых полисах, а не о полисах по санитарному уходу, продаваемых через больничные кассы.

В первом случае страховая компания не может изменить условия и цену полиса, тогда как во втором случае условия и тарифы пересматриваются каждые несколько лет.