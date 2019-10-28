Иерусалим:
14 - 21°
Тель-Авив:
19 - 25°
Эйлат:
19 - 30°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика28 октября 2019 г., 22:33

Израильские компании прекращают продавать полисы по санитарному уходу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израильские компании прекращают продавать полисы по санитарному уходу Израильские компании прекращают продавать полисы по санитарному уходу
 
   
 
 
Израильские компании прекращают продавать полисы по санитарному уходу
thinkstockphotos.com Фото 1 из 2

 
   
 
 
Израильские компании прекращают продавать полисы по санитарному уходу
Wikipedia.org Фото: Ziaron Фото 2 из 2

Страховая компания "Менора Мивтахим" объявила в понедельник, 28 октября, об уходе с рынка полисов по страхованию санитарного ухода для частных лиц.

Согласно сообщению, решение об уходе с рынка было принято "в связи с негативным влиянием низкой учетной ставки на прибыльность индивидуальных полисов по санитарному уходу". При этом руководство компании сообщило, что "ведется работа по подготовке нового страхового продукта".

Как сообщает "Глобс", несколько часов спустя стало известно, что аналогичный шаг намерен предпринять крупнейший игрок на рынке полисов по страхованию санитарного ухода для частных лиц, страховая компания "Харэль", на долю которой приходятся около трети всех проданных в Израиле полисов данного типа.

Обвал рынка частных полисов по санитарному уходу начался с объявления французской страховой компании SCOR, в качестве перестраховщика контролировавшей 50% рынка страхования по санитарному уходу в Израиле, о прекращении работы в Израиле с января 2020 года.

Следует отметить, что речь идет об индивидуальных страховых полисах, а не о полисах по санитарному уходу, продаваемых через больничные кассы.

В первом случае страховая компания не может изменить условия и цену полиса, тогда как во втором случае условия и тарифы пересматриваются каждые несколько лет.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 октября 2019
В Израиле больше нельзя будет купить пожизненную страховку по санитарному уходу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 05 ноября 2018
Кахлон и Кац договорились: реформа сферы санитарного ухода вступает в силу


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:33 Израильские компании прекращают продавать полисы по санитарному уходу
21:19 Мэрия Тель-Авива заменит в группах продленного дня одноразовую посуду на многоразовую
16:12 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
11:47 Названы компании, получившие лицензии на разведку морских месторождений в Израиле
07:12 Количество свободных ставок на израильском рынке труда сократилось на 2,2%
19:09 Экзаменаторы вождения присоединились к "Гистадруту"
12:30 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро выросли
11:18 Богатейший человек в мире Джефф Безос за одни сутки стал бедней почти на 7 миллиардов долларов
19:16 "Шуферсаль" оштрафован на 250 тысяч шекелей за нарушения трудового законодательства
15:34 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
...