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Экономика

Aeronautics: минобороны заблокировало поставку БПЛА Orbitier в дружественную страну

время публикации: 12:27 | последнее обновление: 12:40 блог версия для печати фото
БПЛА Orbiter 3 производства Aeronautics

Израильская оборонная компания Aeronautics опубликовала биржевое коммюнике, согласно которому отдел по контролю над экспортом в министерстве обороны временно заблокировал сделку по поставке важному клиенту партии БПЛА Orbitier K1 на сумму 20 миллионов долларов.

В коммюнике сообщается, что поставки должны быть осуществлены в 2017-2018 годах. В 2016 году закупки данного клиента составляли 20% дохода компании, а в 2015 году – 18%.

Компания не называет клиента, указывая в то же время, что речь идет о стране с кредитным рейтингом Ba по версии компании Moody's, с которой у Израиля существуют тесные экономические связи, сообщает Bizportal.

Кроме того, в этой стране расположен завод, производящий запчасти для БПЛА по лицензии Aeronautics.

Отметим, что среди клиентов Aeronautics только две страны – Сербия и Азербайджан – имеют кредитный рейтинг Ba, и из них только в Азербайджане имеется завод Aeronautics. В то же время напрямую Азербайджан в коммюнике компании не указан.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями в министерство обороны Израиля. На момент публикации ответ получен не был.

Несколько недель назад газета "Маарив а-Шавуа" писала, что министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях. Автор публикации Йоси Мельман утверждал, что соответствующая жалоба была подана в минобороны Израиля. В компании Aeronautics Defense Systems обвинения отвергли. В публикации говорилось, что инцидент произошел когда в Баку прибыла делегация Aeronautics Defense Systems с целью обсуждения нового контракта на поставку беспилотных летательных аппаратов, в том числе так называемых барражирующих боеприпасов. В публикации было сказано, что азербайджанские военные попросили, чтобы возможности новой техники были продемонстрированы в ходе реальных боевых действий против армянской армии, и получили отказ. В статье говорилось, что министерство обороны Азербайджана рассчитывало опубликовать телетрансляцию этой атаки, чтобы показать мощь своих вооруженных сил. "Маарив" напоминал, что, в соответствии с правилами министерства обороны Израиля, израильские поставщики вооружений не имеют права прямо или косвенно участвовать в боевых действиях на территории других стран, если нет особого распоряжения минобороны (которое дается крайне редко). По сведениям "Маарива", на работников израильской компании, отказавшихся демонстрировать возможности беспилотников в ходе реальных действий против армянских военных, пытались оказать давление руководители делегации, но операторы не подчинились. В итоге, попытка применения этих БПЛА не привела к каким-либо жертвам, хотя цель и была поражена. Один из операторов, ответивших отказом на требование управлять барражирующим боеприпасом при атаке на армянских военных, позже уволился из компании, а второй собирается вскоре уволиться, пишет газета.

В министерстве обороны Израиля тогда заявили: "Обычно министерство не дает комментариев по поводу оборонного экспорта. Информация проверяется соответствующими структурами в министерстве".

Пресс-служба компании Aeronautics Defense Systems категорически отвергла содержащиеся в жалобе утверждения и заявила: "Компания поставляет свою продукцию клиентам в 50 странах мира, исключительно в соответствии с лицензиями отдела контроля над оборонным экспортом в министерстве обороны". В заявлении подчеркивается, что оперативное управление всегда осуществляется покупателем и находится полностью в его ответственности. "Компания Aeronautics никогда не осуществляет демонстрации на живых целях. То же самое относится и к данному случаю", – говорилось в заявлении.

Как сообщалось ранее, в начале 2017 года на предприятии "AZAD системз" азербайджанского производственного объединения "Шарг" было запущено лицензионное производство самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба". По сути речь идет о БПЛА "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems с боевой частью.

"Орбитер-1К" создан на базе разведывательного мини-БПЛА "Орбитер-2" и впервые был показан в 2015 году в ходе Парижского авиасалона. От своего прототипа барражирующий боеприпас отличается увеличенным крылом для повышения маневренности и небольшим увеличением фюзеляжа для компенсации массы боевой части в носовой части.

БПЛА-камикадзе "Орбитер-1K" предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной подвижной и неподвижной техникой противника. Боеприпас способен обнаружить цель в заданном районе, сопровождать ее и уничтожить по команде оператора в любое время суток. Для этого БПЛА оснащен оптико-электронной системой наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах и управления полетом, которая обеспечивает ручное пилотирование аппарата или автоматическое барражирование по программе.

БПЛА "Орбитер-1К" может действовать на дальность до 100 км со скоростью около 130 км/ч на высотах до 5500 м в течение 2-3 часов. Цель поражается осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 кг (4000 вольфрамовых шариков), при взрыве которой образуется облако осколков с радиусом до 25 м. Подрыв может осуществляться в воздухе, с временной задержкой и при контакте с целью. Взлетает БПЛА при помощи катапульты, садится при помощи парашюта и надувной камеры.

В ходе полета оператор обнаружив цель переводит БПЛА в режим пикирования. Аппарат имеет малую акустическую заметность и может быть обнаружен за 2 с до поражения цели. При необходимости атака цели может быть отменена, а аппарат возвращен к месту старта. Мобильность применения БПЛА планируется обеспечить путем размещения аппарата на борту бронемашины "К1-Зарба".

По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, Азербайджан на протяжении последних лет активно ведет закупки различных систем БПЛА, а также сборочное производство некоторых из них непосредственно в стране. "Прежде всего, это продукция израильских компаний, среди которых, помимо упомянутой Aeronautics, также Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и BlueBird Aero Systems", – пояснил Д.Федутинов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 2 марта 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 2 февраля 2017 г.
FlightGlobal: минобороны Израиля ослабило ограничения на экспорт БПЛА
// NEWSru.co.il // В мире // 23 января 2017 г.
СМИ: Азербайджан начинает производство баражирующих боеприпасов на основе израильского БПЛА
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 октября 2016 г.
Создатели израильского БПЛА Bird Eye 650D "учат" его держаться в воздухе более 15 часов
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