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Экономика

Минздрав увеличил срок годности охлажденной говядины

время публикации: 15:39 | последнее обновление: 15:39 блог версия для печати фото
Минздрав увеличил срок годности охлажденной говядины

Министерство здравоохранения с согласия министерства сельского хозяйства приняло решение об удвоении срока годности охлажденной говядины, импортируемой из США и Аргентины.

Речь идет о говядине быков породы Ангус, считающейся лучшим мясом для изготовления стейков. В Израиле цена на импортируемую говядину этого сорта очень высока из-за необходимости доставлять ее самолетом.

Удвоение срока годности импортируемого в вакуумной упаковке охлажденного мяса должно позволить снизить цены на этот продукт и сократить необходимость в импорте живых быков, против которого выступают защитники прав животных.

Согласно решению министерства, при снижении температуры хранения с 0/2 градусов Цельсия до -1/-2 градусов Цельсия срок годности будет увеличен с 45 до 85 дней.

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