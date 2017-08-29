СМИ: Apple представит новые модели телефонов и часов 12 сентября

По информации The Wall Street Journal, ежегодная осенняя презентация Apple состоится 12 сентября. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании.

Ожидается, что в этот день компания представит три новых модели iPhone, две из которых являются улучшенными аналогами моделей iPhone.

По информации издания, один из iPhone будет представлять собой флагманское устройство, выпущенное к 10-летию выхода первого смартфона от Aplle. Размеры нового телефона будут превышать размеры существующих моделей, а его экран не будет иметь рамки.

Цена базовой версии iPhone 8 в США будет начинаться с 1.000 долларов.

Вместе с новыми телефонами, по данным WSJ, на презентации будут показаны новые Aplle Watch, оснаженные чипом беспроводной сотовой связи стандарта LTE. Это сделает устройство более независимым от телефона.