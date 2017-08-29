Египет и Израиль близки к подписанию газового соглашения

Египетское правительство близко к договоренности с Израилем по поводу штрафа из-за прекращения поставок газа из Египта в Израиль в 2011 году в результате десятков взрывов газопровода на Синайском полуострове, пишет сайт OrientalExpress.

По сведениям египетского издания "Мада Миср", стороны согласовали уменьшение суммы компенсации в обмен на разрешение для египетских частных компаний импортировать израильский природный газ.

Еще один пункт соглашения касается демаркации границ экономических зон двух стран в Средиземном море. Источники издания сообщили, что в прошлом году в Нью-Йорке во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси, о которой не сообщалось ранее. Встреча была посвящена вопросу границ экономических вод.

В 2015 году международный арбитраж обязал Египет выплатить Израилю 1,76 млрд долларов за срыв поставок газа. Новое соглашение предусматривает снижение этой суммы примерно на 500 млн долларов.

Помимо этого, в начале 2017 года Международный центр урегулирования конфликтов инвесторов обязал египетское правительство выплатить израильской компании "Ампал" компенсацию за тот же срыв поставок. Размер суммы не назывался, но она намного меньше упомянутой выше и не может превышать 174 млн долларов. "Ампал" владеет 12% акций East Mediterranean Gas (EMG). Арбитраж признал власти Египта ответственными за обеспечение безопасности газопровода.

Иск против Египта подала и другая компания, "Мерхав", владеющая акциями EMG. Ее обращение рассматривает комиссия ООН по международной торговле. Несколько месяцев назад сообщалось, что израильская делегация провела в Египте переговоры о поставках газа на сумму 20 млрд долларов в течение 15 лет. Это вызвало протесты со стороны противников нормализации отношений с Израилем.

Ибрагим Ясри, бывший помощник министра иностранных дел, подал тогда иск против контракта на импорт израильского газа.