Суд заморозил на месяц увольнения в "Хайфа Химикалим"

Окружной суд по трудовым спорам постановил, что вступление в силу увольнительных писем, выданных работникам хайфского завода компании "Хайфа Химикалим", будет отложено до 29 сентября.

За этот период руководство компании и муниципалитет Хайфы должны пройти процесс медиации с целью поиска выхода из кризиса.

Напомним, что 22 августа компания "Хайфа Химикалим" сообщила о закрытии завода в Хайфе и увольнении работников предприятия. Завод будет закрыт в связи с решением об опустошении хранилища аммиака.

Согласно решению Верховного суда от 27 июля, хранилище должно быть опустошено до 18 сентября. В начале августа министерство экологии выдало заводу "Хайфа Химикалим" разрешение, необходимое для проведения этих работ.