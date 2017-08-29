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Экономика

Суд заморозил на месяц увольнения в "Хайфа Химикалим"

время публикации: 14:56 | последнее обновление: 14:56 блог версия для печати фото
Суд заморозил на месяц увольнения в "Хайфа Химикалим"

Окружной суд по трудовым спорам постановил, что вступление в силу увольнительных писем, выданных работникам хайфского завода компании "Хайфа Химикалим", будет отложено до 29 сентября.

За этот период руководство компании и муниципалитет Хайфы должны пройти процесс медиации с целью поиска выхода из кризиса.

Напомним, что 22 августа компания "Хайфа Химикалим" сообщила о закрытии завода в Хайфе и увольнении работников предприятия. Завод будет закрыт в связи с решением об опустошении хранилища аммиака.

Согласно решению Верховного суда от 27 июля, хранилище должно быть опустошено до 18 сентября. В начале августа министерство экологии выдало заводу "Хайфа Химикалим" разрешение, необходимое для проведения этих работ.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 августа 2017 г.
"Хайфа Химикалим" закроет завод на севере, работники будут уволены
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Работники "Хайфа Химикалим Даром" забаррикадировались на территории завода
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Завод "Хайфа Химикалим" получил разрешение, необходимое для опустошения хранилища аммиака
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 августа 2017 г.
Администрация "Хайфа Химикалим" объявила о закрытии предприятия







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