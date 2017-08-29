Мошенничество, взятки, террор: управление по борьбе с отмыванием капитала опубликовало отчет за 2016 год

Израильское управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора опубликовало отчет о своей деятельности за 2016 год.

Созданная в 2002 году организация, фактически являющаяся государственной финансовой разведывательной структурой, сообщила о беспрецедентном росте количества инициированных с ее помощью расследований. Кроме того, количество запросов о сотрудничестве со стороны других правоохранительных органов в Израиле выросло в прошлом году на 26%, а со стороны иностранных правоохранительных органов (55 стран мира) – на 27%

В 2016 году почти треть выявленных попыток отмывания капитала (29%) связана с мошенничеством, фальшивомонетничеством, подделкой документов. 21% дел были связаны с коррупцией и взяточничеством, 11% – с финансированием террористической деятельности.

Далее следуют дела, связанные с насилием и фиктивными налоговыми квитанциями (по 8%), и с организованной преступностью (6%). 17% дел пришлись на другие категории (азартные игры, наркоторговля, кражи, контрабанда, торговля "живым товаром", торговля инсайдерской информацией, компьютерные преступления и т.д.).

В общей сложности в 2016 году управление получило 1,7 миллиона автоматических уведомлений о финансовых операциях (снятие наличных на сумму более 50 тысяч шекелей, вложение валютного чека более чем на 1 миллион шекелей, операции с валютой на сумму более 50 тысяч шекелей).

Кроме того, агентство получило 78 тысяч уведомлений о подозрительных финансовых операциях. Эти уведомления основаны на опыте и знаниях предоставляющего финансовые услуги, его знакомстве с клиентом и т.д. Этот показатель на 6% больше, чем в 2015 году.

Одним из заметных факторов в деятельности управления в 2016 году стал стремительный рост уровня сотрудничества менял. В течение года владельцы пунктов обмена валюты сообщили агентству о более чем 13 тысячах случаев осуществления или попытки осуществления подозрительных валютных операций. Этот показатель в 2,5 раза превышает количество подобных сообщений в 2015 году.

Что касается способов отмывания капитала, в 14% случаев преступники пытаются сделать это с помощью наличных средств, в 12% случаев – через валютные обменники, в 11% случаев – посредством международных транзакций, в 8% случаев – через подставные фирмы и лица, в 7% случаев – через налоговые убежища, в 6% случаев – с помощью операций с недвижимостью, в 5% случаев – с помощью ссуд.





