СМИ: Аюб Кара продвигает Юлию Шамалову-Беркович на пост главы Второго управления телерадиовещания

Как сообщает The Marker, министр связи Аюб Кара продвигает кандидатуру экс-депутата Кнессета Юлии Шамаловой-Беркович на пост директора Второго управления телерадиовещания.

На текущий момент пост занимает Эва Меджибож, однако ее каденция заканчивается в ближайшие месяцы.

Шамалова-Беркович была депутатом Кнессета от партии "Кадима" с 2009 года, в 2013 году пыталась пройти в Кнессет от партии "Ликуд", а затем баллотировалась от партии "Калькала".

Второе управление телерадиовещания занимается регуляцией коммерческих телекомпаний и радиостанций.