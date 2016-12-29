Банк Израиля: экономический рост в 2016 году существенно превысил прогнозы

Согласно данным Банка Израиля, темпы роста израильской экономики в 2016 году составили 3,5% при прогнозировавшихся 2,7%. Рост ВВП на душу населения составил 1,5% вместо прогнозировавшихся 0,5%.

Важной составляющей роста экономики на протяжении всего года был рост уровня частного потребления, составивший 5,9%.

Уровень безработицы находится на историческом минимуме 4,8%, а базовый уровень безработицы (в возрастной категории от 25 до 64 лет) опустился до рекордно низких 3,8%.

Объем инвестиций в реальный сектор экономики вырос на 10%, вдвое превысив прогнозы.