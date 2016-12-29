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Экономика

Налоговое управление разослало письма 14 тысячам подозреваемых в уклонении от уплаты налога

время публикации: 07:17 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати

В канун Нового года налоговое управление разослало 14 тысячам израильтян, не открывших собственное дело, письма с требованием предоставить отчеты о доходах.

Письма были разосланы на основании перекрестного анализа различных баз данных, показавшего, что данные лица могут иметь доход выше того, о котором отчитываются их работодатели.

Среди прочего, в список попали владельцы нескольких квартир и элитных автомобилей, а также лица, чаще обычного ездящие за границу.

Согласно данным Налогового управления, рассылка 120 тысяч подобных писем в начале 2016 года позволила увеличить сбор налогов на 1 миллиард шекелей.

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