29 декабря 2016 г.
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The Marker: средний расход на содержание домашнего животного – 3,360 шекелей в год

время публикации: 09:00 | последнее обновление: 09:00 блог версия для печати фото
The Marker: средний расход на содержание домашнего животного – 3,360 шекелей в год

Согласно данным министерства сельского хозяйства, 380 тысяч израильских семей держат дома по меньшей мере одну собаку. Из них 45 тысяч являются владельцами двух и более собак.

- Домашние животные в жизни русских израильтян. Итоги опроса

Количество "кошатников" оценивается в 260 тысяч семей, однако точных данных по владельцам кошек нет, поскольку владение кошкой не требует регистрации.

Газета The Marker публикует статистику стоимости содержания домашнего питомца, основанную на информации ЦСБ, министерства сельского хозяйства и различных опросах.

Оборот рынка домашних животных в Израиле оценивается в 1,9 миллиарда шекелей в год, а средний расход на содержание – в 3.360 шекелей в год. Содержание кошки обходится дешевле – в 1.300 шекелей в год в среднем, содержание крупной собаки обойдется в 4.700 шекелей.

Средняя стоимость прививок для собаки – 890 шекелей в год, для кошки – 385 шекелей. Расходы на еду составляют от 100 до 300 шекелей в месяц в среднем, в зависимости от ценовой категории корма и размера животного. Обработка собаки от блох и клещей обойдется в 360 шекелей в год в среднем, кошки – 100 шекелей.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 декабря 2016 г.
Домашние животные в жизни русских израильтян. Итоги опроса







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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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