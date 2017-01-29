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Экономика

В 2016 году ЦАХАЛ и минобороны сделали закупки на 11,4 млрд шекелей

время публикации: 22:02 | последнее обновление: 22:02 блог версия для печати

Управление по закупкам (МАНХАР) министерства обороны подводит итоги 2016 года, ставшего еще одним рекордным годом закупок для ЦАХАЛа и министерства обороны.

Пресс-служба минобороны отмечает, что данные о закупках представил заместитель гендиректора и глава МАНХАРа бригадный генерал запаса Шмуэль Цукер. По его словам, в 2016 году объем закупок МАНХАРа составил около 11,4 миллиарда шекелей. Около четверти от общего количества заказов были предоставлены поставщикам из приоритетных районов и приграничных районов севера и юга. Среди всех поселений, которые получили заказы на более сотни миллионов шекелей в течение 2016 года: Йокнеам Илит, Сдерот, Ашкелон, Беер Шева и Кармиэль.

Большинство закупок в течение 2016 года предназначались для сухопутных войск, и их общая сумма составила около 5 миллиардов шекелей.

Закупки для ВВС и морских сил составили около 1,77 миллиардов шекелей.

1,61 миллиардов шекелей были потрачены на закупки для войск связи и разведки.

Закупки различных услуг составили 1,57, а стратегические закупки для различных родов войск – 1,37 миллиарда шекелей.

Всего в 2016 году МАНХАР сделал около 30 тысяч новых заказов, что обеспечило заработком около 50 тысяч домохозяйств, из которых около 10 тысяч находятся на периферии.

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