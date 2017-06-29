Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Ираном и Израилем

Заместитель министра экономического развития России Алексей Груздев сообщил, что РФ ведет с несколькими странами переговоры о создании свободных экономических зон. Это заявление было сделано в Китае, на форуме "Летний Давос".

По словам чиновника, переговоры с Индией и Египтом начнутся к концу 2017 году. К этому сроку Россия намерена подписать соглашение с Исламской республикой Иран.

"С точки зрения ЗСТ в рамках Евразийского экономического союза уже ведутся консультации или приняты решения о начале переговоров с целым рядом стран. Если говорить о текущих, то это Израиль", - добавил заместитель министра.

Груздев отказался делать прогноз о сроках, отметив, что перед подписанием договора необходимо согласовать около 10.000 тарифных линий. Существует множество других факторов, способных затянуть процесс переговоров.

Однако он подчеркнул, что переговоры с Израилем уже начаты и ведутся в интенсивном режиме.