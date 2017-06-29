Запасы газа в месторождении "Тамар" оказались на 10%-15% выше, чем предполагалось

Результаты контрольного бурения, осуществленного на скважине "Тамар-8" свидетельствуют: объем месторождения "Тамар" превышает прежние оценки на 10%-15%. Об этом пишет издание The Marker.

Пробы, полученные в ноябре 2016 – апреле 2017 года, были отправлены в консалтинговую компанию Netherland, Sewell & Associates, Inc., занимающуюся оценкой нефтяных и газовых месторождений.

Полученный ответ заставил пересмотреть оценку объема месторождения. По уточненным данным, его стоимость составляет 11,5-12 миллиардов долларов.

Скважина "Тамар-8" находится в 100 километрах от побережья Израиля, а ее глубина составляет около 3,5 километров. Сметная стоимость работ составила 265 миллионов долларов. Эта сумма предусматривает не только само бурение, но и прокладку газопровода.

"Новая скважина позволит резко увеличивать добычу во время пикового спроса, в соответствии с оценкой уровня потребления в настоящем и будущем", - сообщалось в заявлении, опубликованном год назад консорциумом, в который вошли компании Noble Energy, "Делек кидухим" и "Авнер".