Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 29 июня, валютные торги завершились значительным снижением курса доллара и умеренным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,880% и составил 3,490 шекеля за $1. Курс евро – на 0,492% и составил 3,982 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент устойчивым ростом почти всех основных индексов.

29 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на июнь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года – на 0,15%.