Европа объявила о запуске механизма торговли с Ираном в обход американских санкций

Европейский союз объявил в пятницу, 28 июня, что Франция, Германия и Великобритания запустили механизм торговли с Ираном в обход американских санкций, что первые транзакции уже обрабатываются, и что они приглашают другие страны принять в нем участие.

Заявление было опубликовано после состоявшейся в Вене встречи представителей стран-участниц ядерного договора с Ираном (за исключением США) с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Система платежей INSTEX была разработана Европейским союзом для обхода американских санкций и торговли с Ираном без использования долларов США. На первом этапе система будет использоваться для поставки в Иран медикаментов, медицинского оборудования, продовольствия и других товаров, не подпадающих под санкции, чтобы проверить эффективность работы механизма.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил недовольство этой позицией, настаивая на том, что механизм нужен для того, чтобы поставлять в Иран продукцию, блокируемую американскими санкциями, а не то, что можно поставлять и без INSTEX.

Арагчи назвал венскую встречу "шагом в нужном направлении", однако подчеркнул, что этого шага недостаточно, чтобы удовлетворить иранские требования.

В свете запуска механизма обхода санкций посольства США в странах Европы опубликовали заявление государственного департамента, предупреждающие, что нарушение режима санкций может привести компании к полному лишению доступа к американской финансовой системе и права на ведение бизнеса в США и с американскими компаниями.





