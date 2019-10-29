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NEWSru.co.il :: Экономика29 октября 2019 г., 08:38

Под давлением США правительство Израиля рассмотрит создание регулятора для блокирования нежелательных инвестиций

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Под давлением США правительство Израиля рассмотрит создание регулятора для блокирования нежелательных инвестиций Президент США Дональд Трамп
 
   
 
 
Под давлением США правительство Израиля рассмотрит создание регулятора для блокирования нежелательных инвестиций

 
   
 
 
Президент США Дональд Трамп

Во вторник, 29 октября, состоится незапланированное заседание военно-политического кабинета правительства Израиля, посвященное созданию специального регулятора с целью блокирования нежелательных инвестиций в экономику страны.

Как утверждает журналист The Marker Хагай Амит, совещание будет проведено под давлением американских властей, недовольных активными инвестициями Китая в израильские инфраструктурные объекты.

Ожидается, что новая структура, которая будет создана при министерстве главы правительства, будет проверять иностранные инвестиции трех видов: в крупные инфраструктурные проекты, в технологические компании особой важности и в компании, располагающие крупными базами данных по населению страны.

Новая структура будут обладать исключительно рекомендательными полномочиями, без права вето на сделки.

При этом следует отметить, что решение кабинета переходного правительства вряд ли будет обязательным для исполнения следующим правительством.

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