Иерусалим:
14 - 20°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
19 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика29 октября 2019 г., 21:30

Минэкономики рекомендовал отменить пошлины и квоты на импорт масла

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минэкономики рекомендовал отменить пошлины и квоты на импорт масла Минэкономики рекомендовал отменить пошлины и квоты на импорт масла Минэкономики рекомендовал отменить пошлины и квоты на импорт масла
 
   
 
 
Минэкономики рекомендовал отменить пошлины и квоты на импорт масла
Фото NEWSru.co.il Фото 1 из 3

 
   
 
 
Минэкономики рекомендовал отменить пошлины и квоты на импорт масла

 
   
 
 
Минэкономики рекомендовал отменить пошлины и квоты на импорт масла

Министерство экономики опубликовало официальную рекомендацию отменить все пошлины и квоты на импорт сливочного масла в связи с дефицитом этого продукта в Израиле.

Начальник отдела импорта в министерстве Дани Таль направил соответствующее письмо в министерства сельского хозяйства и финансов и в управление по стимулированию рыночной конкуренции.

"Распределение квот на импорт масла создает перекосы на рынке. Их отмена, одновременно с отменой пошлин, должны провести к расширению источников поставки масла, росту конкуренции и снижению цен на этот базовый продукт", - говорится в заключении.

Позицию Таля поддержал и министр экономики Эли Коэн, призвавший к пересмотру политики таможенных пошлин и квот в сельском хозяйстве в целом.

В министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, заявили, что проблема кроется не в квотах на беспошлинный импорт масла, а на распределение этих квот министерством экономики.

В любом случае, подобное решение не может быть принято переходным правительством.

Причины масляного кризиса

Цены на сливочное масло для частного потребления контролируются государством. До недавнего времени местный рынок был поделен между компаниями "Тнува" (более 80% рынка), "Тара" и импортерами масла (незначительный объем).

Дефицит сливочного масла в Израиле начался около года назад, когда компания "Тара" объявила о прекращении производства масла для частного потребления и полностью перешла на рынок масла для пищевой промышленности, в котором цена не контролируется государством.

Решение было принято на фоне повышения закупочных цен на молоко и отказа министерства финансов повысить контролируемые государством цены на молочные изделия.

После ухода "Тары" и снижения объемов производства "Тнувой" министерство экономики попыталось восполнить образовавшийся дефицит распределением квот на беспошлинный импорт масла среди компаний, которые гарантируют наименьшую цену для потребителя.

Однако выигравшие тендер компании в итоге не реализовали свои квоты, сочтя предложенную ими самими цену нерентабельной. Министерство наказало компании штрафами, однако проблему дефицита масла это не решило.

Следует отметить, что на текущий момент пошлина на импорт масла составляет 126%-140% на масло для частного потребления и 144%-160% - на масло для пищевой промышленности. На 2020 год выделены квоты на импорт 1.500 тонн масла для частного потребления для продажи по цене, контролируемой государством.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 апреля 2019
Государство оштрафовало компании, не выполнившие обязательств по беспошлинному импорту сыра, мяса и масла
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 августа 2016
Жара привела к дефициту сливочного масла в Израиле


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:22 "Эльбит" поставит Швейцарии системы связи на 300 млн баксов
21:30 Минэкономики рекомендовал отменить пошлины и квоты на импорт масла
20:00 Утвержден бюджет работы общественного транспорта по шаббатам
15:46 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился
10:41 "Кан Бет": Палестинская автономия сняла запрет на ввоз израильских телят. Минсельхоз ПА опровергает
09:47 В ноябре цены на бензин в Израиле останутся без изменений
08:38 Под давлением США правительство Израиля рассмотрит создание регулятора для блокирования нежелательных инвестиций
22:33 Израильские компании прекращают продавать полисы по санитарному уходу
21:19 Мэрия Тель-Авива заменит в группах продленного дня одноразовую посуду на многоразовую
16:12 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
...