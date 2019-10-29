Минэкономики рекомендовал отменить пошлины и квоты на импорт масла

Министерство экономики опубликовало официальную рекомендацию отменить все пошлины и квоты на импорт сливочного масла в связи с дефицитом этого продукта в Израиле.

Начальник отдела импорта в министерстве Дани Таль направил соответствующее письмо в министерства сельского хозяйства и финансов и в управление по стимулированию рыночной конкуренции.

"Распределение квот на импорт масла создает перекосы на рынке. Их отмена, одновременно с отменой пошлин, должны провести к расширению источников поставки масла, росту конкуренции и снижению цен на этот базовый продукт", - говорится в заключении.

Позицию Таля поддержал и министр экономики Эли Коэн, призвавший к пересмотру политики таможенных пошлин и квот в сельском хозяйстве в целом.

В министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, заявили, что проблема кроется не в квотах на беспошлинный импорт масла, а на распределение этих квот министерством экономики.

В любом случае, подобное решение не может быть принято переходным правительством.

Причины масляного кризиса

Цены на сливочное масло для частного потребления контролируются государством. До недавнего времени местный рынок был поделен между компаниями "Тнува" (более 80% рынка), "Тара" и импортерами масла (незначительный объем).

Дефицит сливочного масла в Израиле начался около года назад, когда компания "Тара" объявила о прекращении производства масла для частного потребления и полностью перешла на рынок масла для пищевой промышленности, в котором цена не контролируется государством.

Решение было принято на фоне повышения закупочных цен на молоко и отказа министерства финансов повысить контролируемые государством цены на молочные изделия.

После ухода "Тары" и снижения объемов производства "Тнувой" министерство экономики попыталось восполнить образовавшийся дефицит распределением квот на беспошлинный импорт масла среди компаний, которые гарантируют наименьшую цену для потребителя.

Однако выигравшие тендер компании в итоге не реализовали свои квоты, сочтя предложенную ими самими цену нерентабельной. Министерство наказало компании штрафами, однако проблему дефицита масла это не решило.

Следует отметить, что на текущий момент пошлина на импорт масла составляет 126%-140% на масло для частного потребления и 144%-160% - на масло для пищевой промышленности. На 2020 год выделены квоты на импорт 1.500 тонн масла для частного потребления для продажи по цене, контролируемой государством.