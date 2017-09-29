Подробности соглашения об увеличении пособий инвалидам

В пятницу, 29 сентября, сайт Calcalist опубликовал подробности соглашения об увеличении пособия по инвалидности.

Согласно сообщению Всеизраильской федерации профсоюзов ("Гистадрут"), повышение пособия будет осуществляться с января 2018 года по январь 2021 года. Пособие будет увеличено на 700-1800 шекелей.

Тяжелые инвалиды, нуждающиеся в постоянном уходе и имеющие право на пособие на особые услуги, будут получать примерно 4500 шекелей в месяц. Люди со 100-процентной нетрудоспособностью и медицинской инвалидностью свыше 80% будут получать около 4050 шекелей. Люди со 100-процентной нетрудоспособностью и медицинской инвалидностью от 50% до 79% будут получать около 4000 шекелей в месяц. Люди со 100-процентной нетрудоспособностью и медицинской инвалидностью от 40% до 49% будут получать около 3800 шекелей в месяц. Инвалиды с нетрудоспособностью от 60% до 74% будут получать пособие в размере от 2100 до 2400 шекелей в месяц.

Также было решено, что пособие по инвалидности будет привязано в средней зарплате.

Кроме того, для работающих инвалидов было решено поднять сумму, зарабатывая которую, они могут продолжать получать пособие в полном размере. Эта сумма повысится с 2800 шекелей до 4300 шекелей в месяц. Повышение будет проходить в два этапа. В январе 2018 года сумма повысится до 4000 шекелей, в январе 2019 года – до 4300 шекелей. В дальнейшем эта сумма может быть повышена до 5300 шекелей.

Также достигнуто соглашение о надбавке в размере 150 миллионов шекелей на увеличение пособий по инвалидности для детей; 300 миллионов шекелей будут выделены на сохранение пособий по инвалидности для пожилых людей. 75 миллионов шекелей будет выделены на поощрение трудоустройства инвалидов.

По мнению представителя организации "Нахе зэ ло хаци бенадам" ("Инвалид – это не полчеловека") Ашера Рохбергера, это "революционное соглашение", поскольку уже 15 лет не было повышения пособий для инвалидов.

В воскресенье, 1 октября, соглашение будет представлено на заседании правительства. Затем оно должно быть утверждено Кнессетом. Если все эти этапы будут пройдены и соглашение вступит в силу, то, по сведениям Рохбергера, пособие будет увеличено более, чем на 50% уже в январе 2018 года.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службу министерства финансов с просьбой о предоставлении документов, касающихся соглашения об увеличении пособий инвалидам. Мы рассчитываем опубликовать более подробный и точный материал после праздника Суккот.

Пособия инвалидам в Израиле. По состоянию на сентябрь 2017 года

Согласно определению Института национального страхования ("Битуах леуми"), пособие по общей инвалидности выплачивается тем, кто в результате своей инвалидности потеряли не менее 50% трудоспособности. Получатель пособия должен быть жителем Израиля в возрасте от 18 лет до возраста выхода на пенсию. После выхода на пенсию пособие по инвалидности заменяется пособием по старости для инвалида.

Инвалид, которому была определена степень потери трудоспособности от 75% и выше, имеет право на получение ежемесячного пособия по инвалидности в полном размере. Полная сумма пособия на одного человека в настоящее время составляет 2342 шекеля. Активисты движения за права инвалидов добиваются повышения пособия именно для этой группы людей с ограниченными возможностями.

Они требуют уравнять пособие с минимальной зарплатой, которая составляет на сегодняшний день 5000 шекелей в месяц, и привязать его к ней. Активисты предлагают постепенно повысить пособие по инвалидности до суммы минимальной зарплаты в течение трех лет.

За период с 2000 по 2017 годы пособие по общей инвалидности выросло на 5%, а минимальная заработная плата на 23%.

По данным Института национального страхования, в 2015 году примерно 231 тысяча жителей Израиля получали пособие по общей инвалидности в полном размере. Эта группа людей составляет 4,7% от населения страны в возрасте от 18 лет до возраста выхода на пенсию.

Согласно критериям "Битуах леуми", получатель пособия не должен работать вообще, либо, если он работает, его доход от работы должен составлять менее 60% средней заработной платы по стране, то есть быть ниже 5804 шекелей. По данным Института национального страхования, только 22% людей, получающих пособие по инвалидности, работают.

Инвалидам со степенью нетрудоспособности 75% и выше, не находящимся постоянно в специальном заведении и имеющим медицинскую инвалидность степени не менее 50%, выплачивается дополнительное ежемесячное пособие в сумме от 252 до 451 шекеля в соответствии с установленной им степенью медицинской инвалидности.

Таким образом, максимальный размер пособия по общей инвалидности для одного человека в настоящее время составляет 2793 шекеля в месяц.

У инвалида, имеющего иждивенцев, есть право на получение надбавки к пособию. В случае, если у него на иждивении находится супруг (супруга), доход которого не превышает 57% средней заработной платы, инвалиду выплачивают надбавку в размере 50% от пособия по инвалидности. Таким образом, его максимальное пособие составляет 3964 шекеля.

Инвалиды, имеющие детей, получают пособие только на двух первых детей. Надбавка за каждого ребенка составляет 40% от пособия по инвалидности. Таким образом, общая сумма пособия для инвалидов, имеющих на иждивении жену и двоих детей, составляет 5838 шекелей.

Инвалидам, получающим пособие, положены также различные льготы: освобождение от выплат в Институт национального страхования, освобождение от уплаты подоходного налога и налога на покупку недвижимости, у них есть скидки на муниципальный налог и воду, общественный транспорт и в больничных кассах.

По данным на 2015 год, 24% инвалидов, получающих пособие, также получали другие выплаты: пособие на перемещение и пособие на особые услуги. Пособие на перемещение для людей, у которых нет автомобиля, составляет 2364 шекеля в месяц. Для владельцев транспортных средств сумма пособия устанавливается в соответствии с характеристиками транспортного средства.

Пособие на особые услуги в 2017 году варьируется от 1401 до 5045 шекелей. Оно предоставляется людям на оплату услуг сиделки.

Есть группы инвалидов, для которых пособие рассчитывается отдельно. Так, пострадавшим от полиомиелита, у которых установлен процент инвалидности или ограничения подвижности 100%, ежемесячно выплачивается полное пособие в размере 4837 шекелей.

По данным "Битуах леуми", в среднем пособие людей, имеющих общую инвалидность, составляет 2862 шекеля. Для сравнения - пособия людей, получивших постоянную инвалидность в результате производственной травмы, составляет в среднем от 3482 до 3726 шекелей. Инвалиды ЦАХАЛа получают от 4898 до 9267 шекелей в месяц.

Материал подготовила Елена Зиссу. Использованы официальные документы, предоставленные "Битуах леуми".





