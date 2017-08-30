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Экономика

"Первая в Израиле" акция Low Cost для гостиниц обернулась скандалом

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 17:55 блог версия для печати фото
Отель израильской сети Fattal

Израильская сеть отелей Fattal объявила о "первом в Израиле" мероприятии Low Cost, по которому в течение 9 часов можно было снять на сайте компании дешевые гостиничные номера. Однако уже через час сайт прекратил работу, что вызвало возмущение многочисленных потенциальных клиентов.

Мероприятие было заявлено сетью на 28 августа. Согласно рекламной кампании, в течение 9 часов можно было приобрести ночь в отелях Мертвого Моря, Иерусалима, Эйлата и Тверии всего за 99 шекелей на пару.

Однако, как сообщили читатели нашей редакции, буквально через несколько минут после начала мероприятия сайт "рухнул", а когда работа сайта восстановилась, заявленной скидки в ассортименте сайта уже не было.

На странице в Facebook компании Fattal выяснилось, что подобное разочарование постигло множество потенциальных покупателей, которые заполнили страницу сети жалобами.

Позже выяснилось, что в рамках мероприятия Low Cost можно было приобрести всего 99 гостиничных номеров, которые были раскуплены в первые минуты действия акции.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за разъяснениями к руководству Fattal. Согласно ответу пресс-службы компании, в свете большого количества желающих снять гостиничные номера по скидке, в Fattal намерены повторить мероприятие, в рамках которого на этот раз будут сдаваться по скидке 999 гостиничных номеров.



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