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Экономика

Минтур Израиля рекламирует в Индии "контртеррористическое сафари"

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Минтур Израиля рекламирует в Индии "контртеррористическое сафари"

Министерство туризма Израиля ведет переговоры с индийскими туристическими агентствами о продвижении "контртеррористического" туризма, сообщает The Independent.

Делегация министерства провела рекламное турне по 6 городам Индии – Мумбаи, Нью-Дели, Калькутте, Хайдарабаду, Бенгалуру и Ченнаю, в ходе которого встретилась с представителями более чем 100 туристических агентств.

Издание цитирует главу израильской делегации Хасана Махада, по словам которого Израиль становится популярным направлением в нише "контртеррористического" туризма благодаря высокой репутации израильских служб безопасности.

"Есть много туристов, желающих научиться защищаться, пользоваться оружием и правильно вести себя в опасных ситуациях", - заявил Махад.

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