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Экономика

Минсельхоз предупреждает о дефиците помидоров, фермеры угрожают импортерам бойкотом

время публикации: 07:32 | последнее обновление: 07:32 блог версия для печати фото
Минсельхоз предупреждает о дефиците помидоров, фермеры угрожают импортерам бойкотом

Министерство сельского хозяйства предупредило об образовании дефицита помидоров в период осенних праздников в случае, если не будет разрешен их беспошлинный импорт.

Объем дефицита оценивается в 20% спроса в это время года, что приведет к существенному росту цен на данный овощ.

Объединение фермеров, в свою очередь, пригрозило бойкотом и прекращением поставки других овощей торговым сетям, которые будут импортировать помидоры.

В остальных сферах, по данным минсельхоза, проблем с продукцией не предвидится. В частности, чтобы избежать дефицита яиц, был временно открыт беспошлинный импорт яиц из Испании, Италии и Португалии.

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Среда, 30 августа 2017 г.
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