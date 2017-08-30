Минсельхоз предупреждает о дефиците помидоров, фермеры угрожают импортерам бойкотом

Министерство сельского хозяйства предупредило об образовании дефицита помидоров в период осенних праздников в случае, если не будет разрешен их беспошлинный импорт.

Объем дефицита оценивается в 20% спроса в это время года, что приведет к существенному росту цен на данный овощ.

Объединение фермеров, в свою очередь, пригрозило бойкотом и прекращением поставки других овощей торговым сетям, которые будут импортировать помидоры.

В остальных сферах, по данным минсельхоза, проблем с продукцией не предвидится. В частности, чтобы избежать дефицита яиц, был временно открыт беспошлинный импорт яиц из Испании, Италии и Португалии.