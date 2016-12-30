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Экономика

Apple планирует в следующем году наладить производство своей продукции в Индии

время публикации: 10:04 | последнее обновление: 10:05 блог версия для печати фото

Американская компания Apple планирует с апреля 2017 года наладить производство собственной продукции в индийском городе Бангалор, сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в отрасли.

Тайваньская компания Wistron, занимающаяся сборкой продукции Apple, намерено запустить производство в промышленном хабе на востоке Бангалора, цитирует эту публикацию РИА Новости. При этом уточняется, что полноценное производство продукции Apple в Бангалоре планируется наладить до конца 2017 года.

В 2015 году тайваньская компания Foxconn подписала меморандум о взаимопонимании с правительством индийского штата Махараштра, согласно которому компания объявляла о намерении инвестировать в производство в штате 5 миллиардов долларов в течение пяти лет. Изначально предполагалось, что компания наладит производство продукции Apple, однако сейчас она сотрудничает с китайскими Xiaomi и OnePlus.

Интерес Apple к индийскому рынку объясняется позитивной динамикой продаж в этой стране на фоне падения на рынках других стран.

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