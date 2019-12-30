Инновационные центры международных корпораций в Израиле: 62 тысячи работников, 18% налогов

Согласно данным компании IVC, по состоянию на конец 2019 года в Израиле действуют инновационные центры (R&D) 362 международных корпораций, в которых работают 62 тысячи специалистов.

По оценке специалистов, работники этих центров выплачивают 18% всех поступающих в израильскую казну прямых налогов.

За последний год свои центры в Израиле открыли 19 корпораций, а закрыли – 6 корпораций. За прошедшее десятилетие представительство иностранных корпораций в израильском рынке R&D выросло на 122 компании. Только один раз в этом десятилетии, в 2017 году, количество компаний, закрывших свой центр инноваций в Израиле, превысило количество новых компаний, пришедших в Израиль.

11 пришедших в Израиль в 2019 году корпорации действуют в сфере информационных технологий и развлечений, 4 – в сфере медицины и биотехнологий, по 3 – в сферах связи и интернета, и одна – в сфере полупроводников.

В целом более трети имеющих в Израиле свой инновационный центр иностранных корпораций действуют в сфере информационных технологий и развлечений.

Подавляющее большинство инновационных центров действуют в Тель-Авиве (96), Герцлии (37) и Петах-Тикве (25). В Хайфе базируются 13 центров, в Иерусалиме – 7, в Беэр-Шеве - 4

Наиболее активной иностранной корпорацией в Израиле является Intel, инвестировавший средства в 52 израильских стартапа и приобретший 5 компаний за 17,5 миллиарда долларов.

Самыми активными покупателями израильских стартапов за последние пять лет были Google (10 покупок) и Microsoft (8 покупок).

Три крупнейших технологических кластера, которыми занимаются израильские центры международных компаний – машинное видение, кибербезопасность и искусственный интеллект.

Также значительное представление имеют кластеры финансовых технологий, автомобильных технологий, программное обеспечение в качестве услуги, цифровые медицинские технологии, торговые технологии.

Intel является крупнейшим работодателем из действующих в Израиле международных корпораций, со штатом свыше 8,5 тысяч человек.

10 компаний держат в Израиле штат от 1.000 до 5.000, 21 компания – штат от 400 до 1000 сотрудников, 39 компаний – от 200 до 400 сотрудников, 55 компаний – от 100 до 200 сотрудников, 61 компания – от 50 до 100 сотрудников, 151 компания держит в Израиле штат от 10 до 50 сотрудников и 24 компании представлены в Израиле менее, чем 10 сотрудниками.

Подавляющее большинство иностранных корпораций представляют США (229), 24 – Германию, 17 – Великобританию, 12 – Китай, 10 – Японию, 9 – Францию, 8 – Швейцарию, 7 – Канаду, 6 – Индию. Россия представлена только одной компанией.

Отчет также содержит данные о международной деятельности израильских компаний.

На текущий момент 42 израильские хайтек-компании со штатом более 300 сотрудников имеют представительства за границей. 40 из них представлены в Северной Америке, 37 имеют представительства в Европе, 29 – в Азии, 21 – в Океании и 15 – в Центральной и Южной Америке.

При этом в представительствах по городам Лондон и Токио (по 17 компаний) опережают Нью-Йорк (12). В Москве представлены 6 израильских хайтек-компаний со штатом свыше 300 сотрудников.





